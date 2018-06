Jonge papa hoeft niet naar gevangenis voor coke in fitness 15 juni 2018

02u55 0 Brugge Een lid van de harde kern van Club Brugge heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 38 maanden gekregen voor de verkoop van cocaïne.

Op 18 oktober 2016 kreeg de Brugse politie melding van een opmerkelijke vondst in de fitness Basic Fit. Het personeel vond in een van de kleedkastjes 2.750 euro, pillen, cocaïne én een halfautomatisch 9 mm-wapen. Op de camerabeelden van de fitnesszaak was K.Q. te zien met een plastieken zak van Carrefour en spullen die in het kastje zaten. Aanvankelijk ontkende hij alles, maar tijdens een herverhoor ging de jonge Bruggeling toch door de knieën.





"Ik ben intussen papa geworden en wil mijn kind het goede voorbeeld geven", drukte Q. vorige maand z'n spijt uit.





"Met het wapen had ik helemaal geen slechte bedoelingen. Ik kreeg het van een klant in ruil voor wat coke." (SDVO)