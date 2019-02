Jonge drugsdealer ontsnapte aan 100 maanden cel, maar zit intussen opnieuw in gevangenis Siebe De Voogt

15 februari 2019

11u43 0 Brugge Een 20-jarige drugsdealer uit Brugge zit opnieuw in de cel. Samen met een kompaan wordt Arthur B. ervan verdacht cocaïne en cannabis verhandeld te hebben. Vorig jaar ontsnapte hij nog aan 100 maanden cel.

Arthur B. (20) heeft, ondanks z’n jonge leeftijd, al een indrukwekkend strafblad. Vorig jaar kreeg hij voor de laatste keer 20 maanden cel voor een ripdeal en verboden wapenbezit. In het kader van een huiszoeking hadden de speurders een gsm aangetroffen met een filmpje waarin B. een jongeman toetakelde met een buigveer. Met z’n laatste veroordeling rondde de jonge dealer de kaap van de 100 maanden cel. Zijn advocaat Jorn Verminck slaagde erin om in beroep die celstraffen te laten milderen. Zijn cliënt moest uiteindelijk niet naar de gevangenis. Deze week werd Arthur B. echter al opnieuw opgepakt. Het gerecht had info gekregen dat hij samen met Shane M. opnieuw cannabis en cocaïne aan het dealen was. B. gaf de feiten toe. “Ik ben opnieuw begonnen, nadat mijn relatie op de klippen liep”, verklaarde hij aan de politie. De onderzoeksrechter hield beide dealers aan. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand.