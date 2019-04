Jonge drugsdealer beschoot minderjarigen met luchtdrukpistool en gooide bijl in hun richting: “Hij gedraagt zich als een haatsmurf” Siebe De Voogt

04 april 2019

15u13 3 Brugge Een amper 21-jarige Bruggeling riskeert 30 maanden cel voor het dealen van drugs en geweld tegen minderjarigen. Eén jongen werd beschoten met een luchtdrukpistool en kreeg een bijl en mes in z’n richting geworpen. A.D. dwong een meisje ook harddrugs te nemen.

“Die jongeman gedraagt zich als een haatsmurf.” De Brugse procureur haalde donderdagmorgen ietwat laconiek uit naar de 21-jarige A.D. uit Brugge. De man moest zich voor de rechter verantwoorden voor geweld tegen minderjarigen en handel in speed en cocaïne. Hij kwam in het vizier van het gerecht, toen een minderjarige jongeman op 8 november de politie opbelde.

Bijl en jachtmes

“De jongen was aangevallen langs de Blankenbergse Steenweg. Hij had die namiddag een meisje dat beklaagde kende uitgescholden. Die lokte het slachtoffer naar z’n woning om zogezegd drugs te kopen. In plaats daarvan werd hij in het gelaat geschoten met een luchtdrukpistool. Hij gooide ook een jachtmes en bijl in z’n richting. Volgens kennissen haalt de beklaagde vreugde uit het pijnigen van mensen. Het is een wonder dat die jongen er zo goed van afgekomen is.” De politie zette een observatie op bij de woning van A.D. Ze ontdekten dat de jongeman ook speed en cocaïne verhandelde. “De moeder van een jong meisje dat drugs kocht bij hem verklaarde dat ook haar dochter beschoten was met een pistool. De beklaagde verplichtte het meisje om harddrugs te nemen. Ze zit nu nog steeds in een instelling om af te kicken.”

A.D. zit intussen al vijf maanden in voorhechtenis. Hij werd eerder al twee keer veroordeeld en is volgens het openbaar ministerie erg arrogant. “Bij het verlaten van het kabinet van de onderzoeksrechter bedreigde hij zijn vrienden. Bij een vrijlating zou hij ze wel vinden.” A.D. hangt nu 30 maanden cel boven het hoofd. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om hem een voorwaardelijke celstraf op te leggen. “Die jongen heeft in een pleeggezin gezeten en is nadien een lange periode dakloos geweest. Het is zijn eerste keer in de gevangenis. Dat heeft hem wakkergeschud.” Uitspraak op 2 mei.