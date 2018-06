Jonge dealers krijgen liefst 37 maanden cel 29 juni 2018

Twee prille twintigers hebben 37 maanden cel gekregen voor het dealen van drugs. Op 27 mei vorig jaar hield de politie een wagen tegen bij een fuif in Roeselare. Olivier C. (22) zat achter het stuur en Axel B. (21) uit Brugge zat naast hem. De agenten vonden 35 xtc-pillen, vijf zakjes mdma, een zakje ketamine, cannabis en negen verpakkingen cocaïne. En een blauw zwaailicht die de jongemannen met velcro op de auto konden plakken. De twee gingen zich regelmatig in Nederland bevoorraden. Axel B. kreeg een effectieve celstraf. Olivier C. een voorwaardelijke. In totaal verklaarde de rechtbank 30.000 euro drugsgeld verbeurd. (SDVO)