Jong koppel opent escape room in Brugge 30 november 2018

02u23 0 Brugge In het centrum van Brugge opent vandaag een nieuwe escape room. Thomas Roose (25) en zijn vriendin Siri Willem (22) werkten drie kamers uit rond minder bekende Brugse legendes en mikken op een breed publiek. "Zowel beginners als meer ervaren spelers komen hier aan hun trekken", zegt Thomas enthousiast.

Het jonge koppel is met 'Cortex escape room' in de Wollestraat niet aan hun proefstuk toe. Vorig jaar bouwden ze al een pop-up boven café De Vetten Os. Het werd meteen de allereerste escape room in Brugge. Het succes van toen zette Thomas en Siri aan om de sprong te wagen naar een permanente escape room.





"Ondertussen zijn er al een viertal in Brugge. Schrik voor concurrentie hebben we zeker niet. We hebben voldoende vertrouwen in ons eigen thema. De kans is trouwens reëel dat er op korte termijn nog escape rooms bijkomen in Brugge", zeggen Thomas en Siri. Het koppel biedt drie kamers aan met de focus op minder bekende Brugse legendes. Zo komt het verhaal van geneesheer Thomas Montanus en de heksen en beulen aan bod. De kamers zelf zien er alvast levensecht uit.





Voor de moeilijkheidsgraad hield het koppel de kerk ongeveer in het midden. "Afhankelijk van de kamer vinden zowel beginners als ervaren spelers hier hun ding. Iedereen is welkom", aldus Thomas. Wie meer wil weten over de nieuwe escape room of wil reserveren kan terecht op www.cortex-escape.com (MMB)





