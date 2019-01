Jong Groen Brugge kiest nieuw bestuur Bart Huysentruyt

08 januari 2019

Brugge Jong Groen Brugge heeft een nieuw bestuur gekozen.

Bert Kindermans is aangeduid als voorzitter. Hij wordt gesteund door secretaris Wouter Dusauchoit. “Meer dan ooit focussen we ons op het klimaat”, zegt Kindermans. “Je ziet duidelijk dat deze generatie de klimaatgeneratie is. Elke jongere haalde tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen minstens 400 stemmen. Dat is veel. Met Raf Reuse hebben we zelfs de fractieleider in de gemeenteraad geleverd.” Ook Janos Braem zal de de stem van de Brugse jeugd in de gemeenteraad vertegenwoordigen. De nieuwe bestuursploeg telt vier nieuwe leden: Lore Geldof, Paola Travella, Kelly Van Simay en Tane Depuyt.