Jocelyne was 7 weken zwanger toen vriend haar doodsloeg, daarna kroop hij terug in bed: “Ik herinner me niets meer” Nabestaanden willen alsnog assisenproces: “Hij mag niet wegkomen met z’n verhaal over geheugenverlies” Siebe De Voogt

10 december 2018

15u27 3 Brugge Een 33-jarige man uit Zeebrugge riskeert voor de correctionele rechtbank in Brugge 10 jaar cel voor het doodslaan van zijn zwangere vriendin. Volgens het parket had Benjamin J. (33) niet het oogmerk om Jocelyne Ingabire (33) te doden, waardoor het dossier niet naar assisen ging. “Hallucinant”, zeggen de nabestaanden. “En dat allemaal door z’n ongeloofwaardig verhaal over geheugenverlies.”

Al 19 maanden lang beweert Benjamin J. dat hij zich niets meer herinnert van wat er die avond op 26 mei vorig jaar gebeurde in zijn appartement in de Noordhinderstraat in Zeebrugge. “Door mijn overmatige alcoholverbruik”, beweert hij. Net als het slachtoffer Jocelyne Ingabire had Benjamin J. een hele dag lang zwaar gedronken. Rond 22 uur kregen beiden het volgens buren met elkaar aan de stok. Tijdens een hoogoplopende ruzie kreeg Ingabire zware slagen op haar hoofd en de rest van haar lichaam te verwerken. “De volgende morgen om 6 uur werd de beklaagde wakker”, sprak de procureur. “Zijn vriendin lag met haar gezicht naar hem en ademde vreemd. Ze had over haar hele lichaam blauwe plekken. Toen hij haar niet wakker kreeg, nam de man een foto en stuurde die duur naar een oude kennis. Zij zei dat hij meteen de dokter moest bellen.”

Geen hulpdiensten gebeld

J. belde pas anderhalf uur later zijn huisdokter op. Een ziekenwagen zou hij nooit verwittigen. De dokter kwam uiteindelijk pas in de namiddag langs. Volgens de arts werd hem nooit verteld dat het slachtoffer in een levensbedreigende situatie verkeerde. Liefst zes uur lang zat Benjamin J. op het appartement, terwijl zijn vriendin mogelijk al dood in hun bed lag. “Hij dronk zelfs een fles wijn. Compleet onbegrijpelijk.” Ingabire werd nog overgebracht naar het AZ Sint-Jan, maar werd daar kort nadien overleden verklaard.

Correctionele rechtbank

Aanvankelijk kwalificeerde het parket de feiten als doodslag, maar het was kort voor de zomer niet meer overtuigd dat Benjamin J. het oogmerk had om haar om het leven te brengen. De raadkamer verwees de man daarom naar de correctionele rechtbank en niét naar assisen. Hij riskeert nu de maximumstraf van 10 jaar cel. Het slachtoffer was op het moment van haar overlijden 7 weken zwanger, maar J. beweert dat hij daarvan nooit op de hoogte was. “Ik zag een toekomst met Jocelyne en wilde echt een kindje. Ik heb nooit de bedoeling gehad om haar te doden”, vertelde de man. Zijn vriendin was van Rwandese afkomst en zag haar ouders op 10-jarige leeftijd vermoord worden. Ze werd uiteindelijk opgevoed door haar tante. Zij richtte zich maandagmorgen in de rechtbank met tranen in de ogen tot de beklaagde. “Jij hebt niet één persoon vermoord, maar een hele familie”, snikte ze.

Jij hebt niet één persoon vermoord, maar een hele familie Tante van Jocelyne Ingabire

Toch nog assisen?

De nabestaanden leggen zich niet neer bij een correctioneel proces en willen dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart om de zaak alsnog voor het hof van assisen te krijgen. “Het is hallucinant dat we vandaag hier staan”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “En dat allemaal door het ongeloofwaardige verhaal van de beklaagde over zijn geheugenverlies. Dit dossier is zuivere doodslag. Jocelyne schreef zelf in een brief dat ze bang was dat hij haar ooit zou doodslaan. Het oogmerk om te doden blijkt volgens mij ook uit het aantal slagen, de plaats op het lichaam waar hij die toebracht en het feit dat het slachtoffer totaal verzwakt was.” Op 14 januari doet de rechtbank uitspraak in de zaak.