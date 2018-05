Jeugdwerkers ontvangen label voor drugspreventie 26 mei 2018

02u49 0

Het Joint Effort Project, of kortweg JEP, is een initiatief rond drugpreventie dat voor de zevende keer werd georganiseerd door een aantal serviceclubs uit Brugge en Damme, in samenwerking met Stad Brugge (jeugd- en preventiedienst), Stad Damme (jeugddienst) en het Jongeren Advies Centrum (JAC). Het JEP richt zich tot jeugdwerkinitiatieven en wil de leiding en begeleiders stimuleren tot een preventieve aanpak van tabak, alcohol en andere drugs binnen hun werking. Er zijn dit jaar veertien jeugdwerkinitiatieven ingeschreven, en allen hebben ze het Silver label mogen ontvangen.





(PROOT)