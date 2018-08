Jeugdhostel Snuffel houdt eerste festival 10 augustus 2018

Jeugdhostel Snuffel in de Langestraat pakt op vrijdag 14 en zaterdag 15 september voor het eerst uit met een eigen festival op het Achiel Van Ackerplein. Op vrijdag komen twee finalisten van Humo's Rock Rally langs met Budget Trash en Laguna. Hoofdact is Soviet Grass. Op zaterdag zijn er nog meer optredens van Bringhim, Gangthelabel en Longwa the Farao. De afterparty is in handen van de Brugse plaatjesdraaiers Ying Yang Tennis Club.





In de week vooraf kan je je al wat laten opwarmen door een programma in het jeugdhostel zelf. Meer informatie vind je op www.weekvandesnuffel.com. (BHT)