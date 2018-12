Jeugdbewegingen krijgen gratis bedrijfsafval- en pmd-zakken Bart Huysentruyt

26 december 2018

11u06 0

De Brugse Jeugddienst heeft jeugdbewegingen de kans gegeven om gratis bedrijfsafval- en pmd-zakken op te halen. Dat gebeurde in het Huis van de Bruggeling. Iedere jeugdbeweging heeft recht op 2 rollen bedrijfsafvalzakken en 1 rol pmd. Verenigingen met meer dan 150 leden krijgen zelfs het dubbele mee. “De jongeren kunnen zo het goede voorbeeld geven”, zegt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). “We weten dat ze daar nu al hard hun best voor doen. Ze zijn de eerste om mee te werken aan opruiminitiatieven zoals ‘Brugge oltied schoane’ en gaan zelf op creatieve manieren om met afval. Zo maken ze er vaak ook leuke knutselwerken of kampattributen van. Het afval krijgt dus al heel vaak een tweede leven in de jeugdbeweging voor het opnieuw gerecycleerd wordt.”