Jef's spreuken in kalligrafie te koop voor goed doel

03 januari 2019

20u06 0 Brugge Tijdens de Poëzieweek van 31 januari tot 6 februari organiseert de regionale werkgroep van Plan International in Brugge, met de medewerking van Brugge Foundation, de verkoop van spreuken in kalligrafie.

Ze zijn van de hand van de in 2017 overleden Bruggeling Jozef (Jef) Vandenabeele. De verkoop vindt plaats in de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat op zaterdag 2 en zondag 3 februari, telkens tussen 10 en 17 uur. Er is koffie en gebak en enkele poëziemomentjes tussendoor. De opbrengst gaat naar Plan International België.