JCI schenkt kerstcadeaus aan kansarme kinderen 08 november 2018

JCI Brugge slaat de handen in elkaar met de collega's in Aalst en Dendermonde om kinderen die in minder gunstige omstandigheden opgroeien een mooi kerstgeschenk aan te bieden. Voor de Brugse regio is een samenwerking afgesloten met vzw De Patio, vzw solidariteit met vluchtelingen, vzw Ûze Plekke en vzw Wieder, die zorgen voor de verdeling van de geschenken. "Het concept bestaat al een aantal jaren in andere landen", licht Nele De Roos toe. "Het kriebelde meteen om het ook in Brugge uit te rollen. De drie JCI-afdelingen zamelen op diverse manieren geld in om daarmee voor een 250-tal kinderen een mooi kerstgeschenk te kopen. We zamelen geld in met een aantal simpele initiatieven, zoals snoep verkopen of een standje op de kerstmarkt van Oedelem." Storten kan op BE03 0688 9953 5284 tot en met 10 december. (BHT)