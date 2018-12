JCI Brugge maakt 79 kinderen blij met kerstcadeautje Bart Huysentruyt

16 december 2018

JCI Brugge sloeg de handen in elkaar met JCI Aalst en JCI Dendermonde om kinderen, die in minder gunstige omstandigheden opgroeien, een mooi kerstgeschenk te kunnen aanbieden. Via diverse acties en giften is uiteindelijk 5.500 euro ingezameld. Voor de Brugse regio werd een samenwerking afgesloten met vzw De Patio, vzw solidariteit met vluchtelingen, vzw Ûze Plekke en vzw Wieder, die zorgen voor de verdeling van de geschenken. De leden van JCI Brugge verzamelden zopas in het Immaculata om de talrijke cadeautjes in te pakken.