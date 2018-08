Jarmo eerste student op KU Leuven in Brugge 17 augustus 2018

Voor het tweede academiejaar op rij gingen gisteren de inschrijvingen van start op de KU Leuven campus Brugge. Daar kunnen jongeren de opleidingen industriële wetenschappen of bewegings- en revalidatiewetenschappen volgen. De eerste student die zich kwam inschrijven is Jarmo Logghe uit Brugge. Jarmo studeerde in juni af aan het VTI in Brugge. Samen met zes klasgenoten start hij eind september de studies industriële ingenieurswetenschappen. Jarmo werd verwelkomd door onder meer de campusvoorzitters professor Kurt Claeys en professor Frederik Desplentere, de vicerector Piet Desmet en voorzitter van het bestuurscomité Patrick Maselis. De eerste student kreeg ook een geschenkpakket mee vol KU Leuven-gadgets. "Ik kijk wel uit naar de start van het academiejaar", zegt Jarmo Logghe. "Ik denk dat ik goed gewapend ben dankzij mijn opleiding in Brugge." Het werd gisteren uiteindelijk nog vrij druk. Veel studenten wilden de grote toestroom voor zijn. Nieuwe studenten kunnen zich nog elke werkdag inschrijven tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur op de campus. (BHT)