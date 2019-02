Jarige notaris zamelt 5.000 euro in voor Fonds Marleen Temmerman Bart Huysentruyt

13 februari 2019

08u46 0 Brugge Notaris Francis Moeykens riep voor zijn vijftigste verjaardag vrienden en kennissen op om te schenken voor het Fonds Marleen Temmerman. Dat bracht liefst 5.000 euro op.

OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a) overhandigde het bedrag in The Bruges Beer Experience. Het Fonds Marleen Temmerman is verbonden aan de Universiteit Gent en ijvert voor toegankelijke seksuele en reproductieve gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van die gezondheidszorg, specifiek voor vrouwen. De strijd tegen HIV en baarmoederhalskanker staan bovenaan de agenda.

Het befaamde fonds neemt ook tal van initiatieven om anticonceptie in de kwetsbaarste gebieden van zwart-Afrika, ingeburgerd te krijgen. Zo wil het de moeder- en kindersterfte terugdringen. “De middelen en manieren om dit te doen bestaan, maar de toepassing laat vaak te wensen over”, zegt notaris Francis Moeykens. Professor Frank Vandekerckhove, hoofd van de Vrouwenkliniek en Reproductieve Geneeskunde van de UGent, nam de cheque in ontvangst in Brugge.