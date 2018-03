Jarige dealer geklist: "Halve kilo cannabis voor feestje" 20 maart 2018

02u46 0

Een 34-jarige Bruggeling zal zijn verjaardag van twee jaar geleden niet snel vergeten. J.V. werd in augustus 2016 geklist in Antwerpen, op de terugweg van Nederland naar huis. In zijn wagen trof de politie een halve kilo cannabis aan.





"De drugs zijn bedoeld voor een feestje dat ik vanavond geef", klonk de verklaring van de dertiger. Uit het onderzoek bleek dat de man al enige tijd dealde. Zelf beweerde hij dat hij in opdracht werkte van een man die kanker had en slechts een klein deel van de cannabis zelf zou gebruiken.





Het Openbaar Ministerie vorderde een effectieve celstraf van 2 jaar. J.V. beweert intussen afgekickt te zijn voor zijn twee kinderen, over wie hij na een echtscheiding het hoederecht heeft. De rechter stelde de zaak uit naar 7 mei om hem dat met urinetesten te laten bewijzen.





(SDVO)