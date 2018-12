Japanse knuffels in pop-upwinkel Ma’Jimo Bart Huysentruyt

14 december 2018

11u35 0 Brugge Tijdens de maand december baat Ma’Jimo een tijdelijke winkel uit in de Academiestraat 14 in Brugge. Het is een webshop die in maart van dit jaar werd opgericht in Oudenburg. Ma’Jimo verkoopt online unieke knuffels en decoratie-accessoires van het Japanse designbureau Craftholic.

De kleurrijke collectie is gebaseerd op vier herkenbare figuren: Korat de kat, Loris de aap, Sloth de beer en Rab het konijn. De zachte en speelse knuffels zijn beschikbaar in verschillende formaten en ontwerpen. Bovendien zijn ze gemakkelijk wasbaar en geschikt voor jonge kinderen. In diverse Aziatische landen zoals Japan, Singapore en Taiwan zijn tientallen Craftholic-communities actief op sociale mediakanalen, die op een inventieve manier de knuffels onder de aandacht van het brede publiek brengen.

Dit succes heeft Ma’Jimo geïnspireerd tot het introduceren van Craftholic in België en Nederland. De tijdelijke winkel is open van 11 tot 18 uur. Sluitingsdag is dinsdag.