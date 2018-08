Japanse bloemstukken in Walburgakerk 21 augustus 2018

02u40 0

Bijna 200 bloemstukkenmakers uit 23 landen komen voor de eerste keer naar Brugge voor een internationaal congres van 27 tot 31 augustus.





Samen worden 70 creaties gemaakt die drie dagen worden tentoongesteld in de Sint-Walburgakerk aan het Sint-Maartensplein in Brugge. Op donderdag 30 augustus om 16.30 uur is er een grote demonstratie door de bekende Japanse Ikebana-kunstenaar Akihiro Kasuya. Hij komt een levensgroot werk creëren op het podium voor het altaar. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Meer info: www.ikebana-international.be. (BHT)