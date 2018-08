Japanse bloemenpracht siert Walburgakerk 29 augustus 2018

Bloemen bij de vleet in de Brugse Walburgakerk: daar is de tentoonstelling 'Bridge of flowers into art' gisteren geopend. Bijna 200 Ikebanisten uit 23 landen komen voor de eerste keer naar Brugge voor een internationaal congres van tot 31 augustus. Ikebana is een bekende Japanse bloemsierkunst. De kunstenaars hebben samen zeventig creaties gemaakt, die drie dagen lang te zien zijn in de stemmige kerk. Donderdag om 16.30 uur is er een grote demonstratie door de bekende Japanse 'Ikebana headmaster' Akihiro Kasuya, die speciaal uit zijn thuisland komt om een levensgroot werk te creëren op het podium voor het altaar. Dat werk is ook op vrijdag nog te bezichtigen.





De expo loopt op woensdag van 10 tot 18 uur, op donderdag van 10 tot 15 uur en op vrijdag van 10 tot 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro.





