Jan Heemprijs voor Gert Verhulst en Hans Bourlon 16 juli 2018

02u24 0

Gert Verhulst en Hans Bourlon, de creatieve bazen van Studio 100, kregen in het stadhuis van Brugge de Jan Heemprijs. Dat is een prijs, uitgereikt door het Brugse 11 Juli-Komitee. De tweejaarlijkse prijs gaat telkens naar een persoon of organisatie die Vlaanderen op een bijzondere manier in de kijker plaatst. "Zij tonen de wereld hoeveel creatieve kracht en gedurfd ondernemerschap er in Vlaanderen aanwezig is", zegt voorzitter Pol Van Den Driessche. (BHT)