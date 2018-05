Jan Guilinibad wil chloor bannen 03 mei 2018

De stad Brugge laat onderzoeken of er minder chloor moet in het zwemwater van het Jan Guilinibad in het centrum van de stad. Het alternatief is dan een systeem met zoutelektrolyse, maar dat wordt voorlopig nog maar beperkt toegepast. "Er loopt een proefproject in Dilbeek, waar het zwembad Dilkom het eerste chloorarm zwembad van Vlaanderen is", zegt raadslid Sandrine De Crom, die met haar kinderen vaak gaat zwemmen in het Guilinibad. "Een jaar later zijn de resultaten verbluffend: hoewel het water nog steeds proper is, hebben zwemmers amper last van chloor, en dit door aanpassingen aan het filtersysteem van het zwembad uit te voeren. Er zitten geen bacteriën in het water en de luchtmetingen zijn telkens perfect."





In Dilbeek wordt nog slechts een kwart van de hoeveelheid chloor gebruikt. Dat systeem hoopt De Crom ook in Brugge te introduceren. "Het is gezonder en milieuvriendelijker." De stad heeft er alvast oren naar, want er is al geïnformeerd. "Het inpassen van een systeem van zoutelektrolyse vergt een aanpassing van de volledige technische installatie", zegt schepen van Sport Dolores David (sp.a). "Dat zou ons 118.000 euro kosten. Tegelijk loopt op dit moment een studie om het zwembad te renoveren. We nemen daarin ook de mogelijkheid op, om een installatie met zoutelektrolysesysteem te plaatsen."