Jan Fevijn zoekt heil in lego 04 september 2018

In de basisschool Jan Fevijn in de Daverlostraat in Assebroek introduceren ze dit jaar de lego-klas. De school volgt daarmee het voorbeeld van andere basisscholen van de Impact-scholengroep in Brugge. Een leslokaal is omgebouwd tot lego-klas. Kinderen vanaf het tweede kleuter mogen er een uurtje in de week komen proeven van allerlei opdrachten. "Ze leren taal, want ze moeten met elkaar communiceren, maar ook rekenen en zelfs programmeren", zegt directeur Nathalie David. "De lego-klas wordt heel belangrijk voor onze kinderen. Ook in het lager onderwijs gaan we er verder op in. In de hele scholengroep streven we ernaar om tot hun 18 jaar met dit systeem te werken. Al spelenderwijs leren ze zo vaardigheden. Onderzoek leert dat dit een manier is om leerlingen ook meer te betrekken bij de lessen." (BHT)