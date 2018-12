Jamie (10) kapot van verdriet: dieven stelen fiets waar ze jaar voor spaarde Mathias Mariën

06 december 2018

11u52 0 Brugge Een 10-jarig meisje uit Brugge is kapot van verdriet nadat dieven deze ochtend haar fiets meenamen in de Walweinstraat. Jamie spaarde een volledig jaar voor haar roze tweewieler en liet de fiets enkele minuten achter toen ze haar boekentas en jas ging halen. “Ze huilde bittere tranen. Het is enorm triest om zien”, zegt haar mama Charlotte.

Jamie Crevits (10) kocht eerder dit jaar na lang wachten vol trots haar tweewieler. “Ze had er een volledig jaar voor gespaard en was bijzonder trots”, vertelt haar mama. Deze ochtend stortte de wereld van het meisje echter in toen ze nog snel haar jas en boekentas wou halen. Mama Charlotte woont met haar twee kinderen in de Brugse Walweinstraat en stelde tot haar grote verbazing vast dat de fiets van haar dochtertje vijf minuten later verdwenen was. “Jamie is enorm verdrietig. Ze huilde bittere tranen”, zucht Charlotte vol ongeloof. “Nochtans zijn wel altijd heel voorzichtig. De fietsen staan veilig in de gang net om diefstal te vermijden. En dan gebeurt zoiets ... Ongelofelijk.” Op een paar minuten tijd was de fiets weg.”

Enige vervoersmiddel

De fiets van het zusje bleef gelukkig wel onaangeroerd achter. “Misschien was het een puber die niet te laat wou zijn op school en daarom vlug de fiets nam? Het blijft hoe dan ook verschrikkelijk voor Jamie.” Niet alleen is het meisje haar droomfiets kwijt, het was meteen ook haar enige vervoersmiddel. “Ze ging er altijd mee naar school of uitstap. Ik weet echt niet wat we nu moeten doen", aldus de mama. Ze hoopt dat iemand de opvallende fiets alsnog ziet. Wie denkt te weten waar de kinderfiets is, kan mailen naar charlotte_anseeuw2@hotmail.com.