James Hunter in Stadsschouwburg 28 augustus 2018

De Britse zanger en gitarist James Hunter is op woensdag 17 oktober te gast in de Brugse Stadsschouwburg. James Hunter is een soul-rock revelatie en kreeg een Grammy-nominatie. Zijn werk wordt niet alleen zeer gewaardeerd door zijn fans, ook grote namen als Van Morrison, Sharon Jones en Allen Toussaint prijzen zijn muzikale kwaliteiten. Tickets zijn nog steeds beschikbaar. (BHT)