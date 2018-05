Jambon en Francken komen naar zaterdagmarkt 01 juni 2018

02u35 0

N-VA organiseert tijdens de eerste twee weekends van juni een bustoer door Vlaanderen met enkele nationale kopstukken. De opvallende gele campagnebus stopt ook in Brugge, nu zaterdag. De N-VA-kopstukken komen aan ter hoogte van de busparking nabij het Minnewaterpark, rond 11.15 uur. Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zullen worden verwelkomd door Brugs lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche. Samen met bestuursleden van de partij-afdelingen van het arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust wandelen ze naar het Beursplein, waar de zaterdagmarkt plaatsvindt. "Als je echt wilt weten wat er onder de mensen leeft, dan moet je de straat op. Luisteren en in gesprek gaan. Dat weten we in Brugge bijzonder goed, want al meer dan een jaar lang trekken we op huisbezoek, in alle wijken en buurten van de stad", zegt Pol Van Den Driessche. (MMB)