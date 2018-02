Jaar na dood kleuter: eindelijk opzichter en agent aan schoolpoort MATHIAS MARIËN

23 februari 2018

02u25 0 Brugge Exact één jaar na het ongeval waarbij Yamen Shelleh (6) verongelukte aan het Sint-Lodewijkscollege, staan er eindelijk een gemachtigd opzichter en agent aan de oversteekplaats. "We zijn bezig met een actieplan voor alle Brugse scholen, maar dat is maatwerk", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys.

Waarom moest het één jaar duren voor er actie werd ondernomen aan de schoolpoort langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries? Die vraag kreeg schooldirecteur Marc Slosse de voorbije dagen talloze keren gesteld. Een pasklaar antwoord is er niet.





"Het probleem was dat onze visie en die van het stadsbestuur aanvankelijk ver uit elkaar lagen", verklaart Slosse. "Wij waren meteen voorstander van een structurele oplossing. In het verleden haalde ik het diverse keren aan: ik wou een agent aan de schoolpoort. Een gemachtigd opzichter alleen de verantwoordelijkheid laten dragen, was voor onze school geen optie. Daarnaast vraagt het natuurlijk tijd om op de verschillende niveaus alles rond te krijgen."





Vier scholen

Schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a) speelde een belangrijke rol in de samenwerking tussen het stadsbestuur en de school. "We kijken in ons actieplan verder dan het Sint-Lodewijkscollege", vertelt Annys. "Het vergt voor elk van onze 116 scholen in Brugge een andere aanpak. Het is maatwerk. De school van Yamen is een van de vier waar we kiezen voor extra ondersteuning aan de schoolpoort. We gaan daar voor één gemachtigd opzichter van de school, ondersteund door een politieagent aan de overkant van de weg. Samen bieden zij extra veiligheid", aldus Pablo Annys.





Behalve de oversteekplaats waar op 22 februari 2017 kleuter Yamen met zijn fietsje onder een vrachtwagen terecht kwam, worden dezelfde maatregelen genomen aan OLVA Steenbrugge langs de Baron Ruzettelaan, Sint-Leo Hemelsdaele langs de Oostendse Steenweg en de andere school van het Sint-Lodewijkscollege langs dezelfde Gistelse Steenweg. "Rond de andere Brugse basisscholen blijven we werken aan de infrastructuur. De schoolstraten zijn daar een mooi voorbeeld van", zegt schepen Annys.





Alleen 's ochtends

Opvallend: de gemachtigd opzichter en de agent zijn alleen 's ochtends aanwezig. Na schooltijd blijft de situatie ongewijzigd en helpt niemand de kinderen oversteken. "De directies haalden zelf aan dat het vooral 's ochtends gevaarlijk is. Kinderen komen op verschillende tijdstippen toe op school." Schooldirecteur Marc Slosse beaamt die stelling. "Negentig procent van de kinderen blijft 's avonds in de opvang. Het belangrijkste en gevaarlijkste moment blijft vóór schooltijd."





Familie

Ook een jaar na het ongeval blijven de gevolgen binnen de school voelbaar. "Tijdens het laatste trimester van vorig schooljaar is een van onze leerkrachten er aan onderdoor gegaan. Ze was aanwezig bij de reanimatie en kon dat beeld niet uit haar hoofd zetten. Ondertussen is ze terug aan het werk, maar het bewijst dat de nasleep heel ver gaat", zegt directeur Marc Slosse, die gisteren samen met de familie van Yamen een serene herdenking hield.





"Ondertussen heeft het gezin een nieuwe woonst gevonden in het stadscentrum. 'Jullie zijn allemaal familie van mij en Yamen', zei de moeder ons in goed Nederlands. Ik wens die mensen echt het allerbeste toe", aldus Slosse.