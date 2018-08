Jaar cel voor man die haven vierde keer binnendringt 02 augustus 2018

Een 29-jarige Algerijn riskeert een jaar cel omdat hij meermaals probeerde om de haven in Zeebrugge binnen te dringen in de hoop om naar Engeland te raken. Khaidi F. werd begin juli meermaals betrapt en opgepakt door de politie. Hij kreeg telkens een bevel mee om het grondgebied te verlaten en werd vrijgelaten. Pas na vier keer werd de man aangehouden. "Ik wist dat ik bij de vierde keer in de cel zou vliegen, maar heb me misrekend", was zijn opvallende verklaring. Ik dacht dat het nog maar de derde keer was. Ik weet dat ik nu zeker niet meer in Engeland kan raken. Als ik vrijgelaten word, zal ik me in Nederland vestigen." De procureur eiste een jaar cel. Een strenge straf, omdat de man nog maar in juni veroordeeld werd voor dezelfde feiten. Vonnis op 13 augustus.





