Jaar cel voor illegaal die haven vier keer binnendringt 17 augustus 2018

Een 29-jarige Algerijn heeft een jaar cel gekregen omdat hij vier keer heeft geprobeerd de haven van Zeebrugge binnen te dringen. De helft van de celstraf voor Khaidi F. is met uitstel waardoor hij snel vrij zal komen.





De man kreeg ook een geldboete van 800 euro. De man werd begin juli voor de zoveelste keer betrapt door de politie toen hij de haven wilde binnendringen. Pas bij zijn vierde poging werd de man aangehouden en in de cel gestopt. Eerder kreeg hij het bevel om het grondgebied te verlaten.





De man had een originele verklaring voor de rechter. "Ik heb mij mispakt, want ik dacht dat het nog maar de derde keer was", zei hij. Ik beloof nu wel dat ik niet meer zal proberen om in Engeland te raken. Als ik vrijgelaten zal worden wil ik me in Nederland vestigen", sprak de man. (JHM)