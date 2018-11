Ja, er is leven na Hertog Jan EVENVEEL TOPZAKEN IN GAULT&MILLAU, NIEUWKOMERS UIT BRUGSE RAND BART HUYSENTRUYT

06 november 2018

02u26 2 Brugge Het aantal toprestaurants in de Oostkust blijft status quo, ondanks het einde van nummer één Hertog Jan. De nieuwkomers in de culinaire gids Gault&Millau vind je in de Brugse rand. "De hele regio profiteert", ziet tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman.

19 restaurants met 15 op 20 of meer. En zelfs 41 zaken die minstens 14 op 20 scoren: geen regio die het beter doet dan de Oostkust, met topzaken in voornamelijk Brugge en Knokke-Heist. Die status heeft onze regio al een tijd en blijft bovendien behouden: ook vorig jaar al scoorden precies 41 zaken 14 op 20 of meer.





Logisch

En dat ondanks het verdwijnen van de nummer één: Hertog Jan in Zedelgem haalde jarenlang 19 op 20. Hoewel het restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens nog anderhalve maand geopend blijft, besloot Gault&Millau het niet meer op te nemen in de nieuwe culinaire gids. "Logisch", vindt De Mangeleer. "Op 22 december sluiten ons restaurant, op een hoogtepunt. Daarna starten we iets nieuws op 't Zand in Brugge." Dat wordt overigens een verhuis van hun tweede zaak L.E.S.S., in Sint-Michiels ook al goed voor 15/20.





Tien jaar sparen

De nieuwe nummer één in de Oostkust is een gedeelde voor Bart Desmidt van Bartholomeus in Heist en Filip Claeys van De Jonkman in Sint-Kruis Brugge, beide bekroond met 18 op 20. In hun zog volgt onder meer peetvader Geert Van Hecke, die 17 op 20 krijgt voor Zet'joe, de opvolger van De Karmeliet, eveneens in Brugge.





Kneepjes bij Boury

Stijgers zijn Goffin (Brugge) en Schatteman (Hertsberge) die oprukken naar 15,5 op 20. Er zijn ook drie nieuwkomers in de lange lijst: Mas Brasa en Sensum (Knokke-Heist) en - opvallend - Bassud uit Torhout. Die zaak komt de lijst binnen met 14 op 20. Bassud is het nieuwe restaurant van Jan Devos en Michèlle Tanghe. Na tien jaar sparen opende het koppel exact een jaar geleden hun gastronomisch restaurant in de Zuidstraat in Torhout. Jan had daarvoor de kneepjes geleerd in Boury in Roeselare. "Het is een zalig gevoel om na amper één jaar al opgenomen te worden in Gault&Millau", zegt de chef-kok van Bassud. "Het is voor ons een fantastisch jaar. Binnenkort stappen we bovendien in het huwelijksbootje", glundert Jan.





Jonge chefs

Opvallend: de nieuwkomers komen dit keer niét uit Brugge, maar eerder uit de rand van de grootstad. In verscheidene buurgemeenten, waaronder Jabbeke, openen binnenkort nieuwe restaurants met ambitie. Vaak komen de jonge chefs uit de keukens van gevestigde waarden. "De hele regio profiteert mee van de naam en faam van de Brugse keuken", zegt Filip Claeys van De Jonkman. "Klanten verwachten hier ook veel. Jonge chefs staken veel op in de keukens van gevestigde waarden. We oogsten nog altijd wat Geert Van Hecke destijds heeft gezaaid."