J+ Dance Crew waagt kans in Belgium's Got Talent 09 maart 2018

02u36 0 Brugge In Belgium's Got Talent is het vanavond uitkijken naar de J+ Dance Crew uit Assebroek. De dansers van lesgeefster Jocelyn Joosten (28) geven er het beste van zichzelf op het groot podium.

"Ik wilde hen die ervaring eens geven", zegt Joosten, die de dansgroep vijf jaar geleden oprichtte. "Onze groep bestaat uit zestien danseressen tussen 16 en 26 jaar oud. We zijn niet zomaar in een vakje te duwen. Onze stijl is een mengelmoes van modern en hiphop. Daarmee verrassen we het publiek wel eens."





Naast de ervaring om voor publiek en een jury op te treden, wil Jocelyn de wedstrijd natuurlijk ook graag winnen.





"De prijzenpot van 50.000 euro is een extra motivatie. Mochten we doorstoten en kans maken, dan wil ik de dansers graag de kans geven om eens naar New York af te reizen en de danscultuur daar te gaan opsnuiven." Belgium's Got Talent is er vrijdag vanaf 20.40 uur op VTM.





(BHT)