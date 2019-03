Italiaanse zestiger probeerde twee Albanezen naar Groot-Brittannië te smokkelen: fenomeen duikt steeds vaker op in Zeebrugse haven Siebe De Voogt

06 maart 2019

13u17 0 Brugge Een 64-jarige Italiaan hangt 30 maanden cel boven het hoofd voor mensensmokkel. De man probeerde eind vorig jaar twee Albanezen naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Het is een steeds meer voorkomend fenomeen in de haven van Zeebrugge.

Italianen die vermeende landgenoten via de haven van Zeebrugge naar Groot-Brittannië proberen smokkelen: het is een fenomeen dat steeds vaker opduikt. In werkelijkheid blijken de inzittenden meestal Albanezen te zijn. “De grenscontroleurs onderzoeken een wagen tegenwoordig nauwkeuriger als de inzittenden Italiaans beweren te zijn”, zegt procureur Frank Demeester. Op 22 december vorig jaar probeerde de 64-jarige Italiaan de grenscontrole te passeren met zijn Vauxhall. Aan boord zaten twee van zijn landgenoten. Althans, dat beweerden ze. In werkelijkheid bleken de mannen echter bijna geen woord Italiaans te spreken. Hun papieren waren vals en onderzoek bracht aan het licht dat het om Albanezen ging. Enkele maanden geleden kwamen al twee gelijkaardige dossiers voor in de Brugse rechtbank. Bovendien zijn er nog drie zaken op komst. De beklaagden komen steevast uit de streek rond Pistoia.

De 64-jarige Italiaan hangt voor de mensensmokkel nu 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, boven het hoofd en 16.000 euro boete. “Mijn cliënt leefde een bescheiden leven in Italië”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti. “Hij is allesbehalve een crimineel, maar werd op café gerekruteerd door Albanezen. Ze boden hem een koffietje aan en beloofden hem 1.000 euro als hij twee mensen zou voeren naar het Verenigd Koninkrijk. Hij besefte absoluut niet dat het om een zwaar misdrijf ging.” De Italiaan vraagt de rechter om een straf met uitstel. “Hij was een nieuwe zaak aan het opbouwen. Een vrijlating is essentieel om niet alles kwijt te raken.” Uitspraak op 22 maart.