Italiaanse truck verliest lading glas en spiegels 30 januari 2018

02u27 0

Op het op- en afrittencomplex E40/E403 in Brugge is gisterennamiddag flink wat hinder ontstaan, nadat een truck met Italiaanse nummerplaat een deel van zijn lading glas was verloren. De trucker wilde even voor 16.30 uur vanaf de E403 de E40 richting Brussel opdraaien. Hij deed dat met een veel te hoge snelheid, waardoor zijn lading glas en spiegels aan het schuiven ging. Een deel belandde op de linkerrijstrook, waardoor het wegdek plaatselijk bezaaid lag met scherven. De vrachtwagen zelf kwam een vijftigtal meter verder tot stilstand. De wegpolitie sloot de linkerrijstrook plaatselijk af voor het verkeer. Het opruimen van het glas nam nog de hele avondspits in beslag. (SDVO)