Italiaan reist 2.600 kilometer voor uitgesteld proces 02 augustus 2018

02u45 0

Een 28-jarige Italiaan reageerde gisteren erg beteuterd toen de strafrechter in Brugge hem meedeelde dat zijn proces zou worden uitgesteld zonder meer.





Hij reisde immers in totaal 2.600 kilometer van zijn woonplaats Pistoia naar Brugge, enkel om zijn proces bij te wonen. De man staat terecht omdat hij een Albanees aan valse papieren zou hebben geholpen en op een ferry zette om richting Engeland te reizen.





Simone B. verloor ondanks de ontgoocheling zijn goeie luim niet. "Desnoods reis ik nog 10 keer op en af, dat is mij allemaal goed. Zo lang ik maar mijn zegje mag doen", sprak de Italiaan. Eind september moet hij terugkeren. (JHM)