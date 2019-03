Italiaan in cel op verdenking van mensensmokkel in haven van Zeebrugge MMB

26 maart 2019

18u02 0 Brugge Een 47-jarige Italiaan zit in de cel op verdenking van mensensmokkel.

“Op 23 maart bood een voertuig met Italiaanse nummerplaat zich aan bij de grenscontrole van de P&O Ferry ‘Pride of Bruges’ in de haven van Zeebrugge", zegt procureur Frank Demeester. “Aan boord bevonden zich een 47-jarige Italiaan, alsook een vrouw en twee kinderen van 11 en 8 jaar, die in het bezit waren van Italiaanse documenten. De scheepvaartpolitie van Zeebrugge controleerde alle documenten, waarbij de documenten van de vrouw en de twee kinderen vals bleken te zijn.” De Italiaanse bestuurder werd gearresteerd en werd na verhoor aangehouden door de onderzoeksrechter. Mensensmokkel door middel van valse documenten is ondertussen een goed gekende modus binnen de haven van Zeebrugge. “De controles door de grenscontroleurs staan op scherp”, zegt Demeester nog.