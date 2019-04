Italiaan blijft in de cel voor mensensmokkel via haven: man ontkent elke betrokkenheid Siebe De Voogt

05 april 2019

14u49 0 Brugge Een 47-jarige Italiaan blijft een maand langer in de cel op verdenking van mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. De man ontkent een smokkelaar te zijn.

De veertiger bood zich op 23 maart aan bij de grenscontrole van de P&O Ferry “Pride of Bruges”. In zijn wagen bevonden zich ook een vrouw en twee kinderen van 11 en 8 jaar oud. De passagiers legden Italiaanse documenten voor, maar die bleken na een controle van de grenscontroleurs vals te zijn. In werkelijkheid bleek het te gaan om Albanezen. De Italiaanse bestuurder werd opgepakt en aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand. “Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid”, zegt Nadia Lorenzetti, de advocate van de man. “Hij beweert dat het niet om smokkel ging en hij die mensen heeft leren kennen in z’n thuisland.”