Is het nu 'kleermaker' of 'klant'? 24 januari 2018

In café De Zandloper aan het Concertgebouw van Brugge is er een grappig (dubbel) taalfoutje geslopen op de deur van het toilet van de zaak. Daar lees je het opschrift 'No Costumer? 0,50 cent'. Letterlijk betekent dat: "Geen kleermaker? Een halve cent". Natuurlijk bedoelt de uitbater: 'Geen klant? 50 cent...' (BHT)