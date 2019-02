Is fileleed aan Bloedput opgelost? Aparte cyclus voor wie richting Ezelpoort rijdt Bart Huysentruyt

22 februari 2019

18u19 3 Brugge De files en opstoppingen aan de Bloedput in Brugge moeten tot het verleden behoren met een nieuwe verkeersingreep. Voortaan is het gedaan met wachten voor chauffeurs die vanuit de Bevrijdingslaan richting Ezelpoort rijden.

Dat komt omdat de politie van Brugge de verkeerslichten op het kruispunt aangepast heeft. “Er geldt een nieuwe lichtencyclus”, zegt politiewoordvoerder Lien Depoorter. “Wie vanuit de Bevrijdingslaan naar ‘t Zand rijdt, of omgekeerd, doet dat niet meer samen met het afslaand verkeer. Concreet wil dat zeggen dat er nu een aparte cyclus is voor al wie vanuit de Bevrijdingslaan naar de Ezelpoort afslaat. Het kruispunt is zo conflictvrij gemaakt. Voordien stonden veel wagens stil, omdat ze het doorgaand verkeer moesten laten passeren."

Ook nieuw is de pijl voor het verkeer dat vanuit de Gulden Vlieslaan richting 't Zand moet. Die pijl vervangt de ronde lichten. “Dat is aangepast voor de duidelijkheid, want het verkeer maakt daar eigenlijk een linkse beweging”, zegt Depoorter. Voetgangers duwen voortaan op een knop om te mogen oversteken. Oversteken is er dus nu op aanvraag.