Iraanse mensensmokkelaar krijgt 30 maanden cel, omdat hij minderjarige verstopte in koffer van getakelde Jaguar Siebe De Voogt

22 februari 2019

13u47 0 Brugge Een 43-jarige Iraniër heeft in de Brugse rechtbank 33 maanden cel gekregen, waarvan 1 jaar met uitstel, voor mensensmokkel en drugsbezit. De man werd in de haven van Zeebrugge betrapt met een minderjarige in de koffer van z’n Jaguar. Die had even voordien panne gehad en stond op een takelwagen.

Bewakingsagenten bij de terminale van P&O Ferries verwittigden op 15 november vorig jaar de scheepvaartpolitie. “Ze hadden het vermoeden dat er illegalen in een getakelde Jaguar verstopt zaten”, vertelde de procureur bij de behandeling van de zaak. “Bij aankomst van de politie bleek dat de koffer niet open kon. Via de achterbank ontdekten ze dat een minderjarige verstopt zat in de kofferbak onder een deken.” De Iraanse bestuurder, die in het Britse Sheffield woont, had ook een kleine hoeveelheid heroïne op zak. Hij verklaarde dat z’n sportwagen een dag eerder in panne was gevallen in Duinkerke en met een Franse takelwagen naar Zeebrugge was gebracht. In zijn gsm trof het gerecht verschillende berichten aan die gelinkt konden worden aan mensensmokkel. De man zelf ontkende een mensensmokkelaar te zijn. “Hij is een Koerd en handelde uit liefdadigheid”, pleitte z’n advocate Nadia Lorenzetti. “Dat speelt bij hen meer dan bij andere volkeren. Hij had de gevolgen van z’n daden nooit zo zwaar ingeschat.” De rechter achtte de feiten vrijdagmorgen wel degelijk bewezen en legde de Iraniër in totaal 33 maanden cel op, waarvan 1 jaar met uitstel. Zijn Jaguar werd verbeurd verklaard.