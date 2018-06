iPhones, reisjes... Jonge dealer 'leeft rijkelijk' 08 juni 2018

02u42 0 Brugge Twee prille twintigers hangt in de Brugse rechtbank 37 maanden cel boven het hoofd voor het dealen van zowat alle mogelijke soorten drugs.

Op 27 mei vorig jaar hield de politie een verdachte wagen tegen op een parking bij een fuif in Roeselare. Olivier C. (22) uit Loppem zat achter het stuur en Axel B. (21) uit Brugge naast hem. Bij het doorzoeken van de wagen troffen de agenten 35 xtc-pillen, 5 zakjes MDMA, een zakje ketamine, cannabis en 9 verpakkingen cocaïne aan. "Er werd ook een blauw zwaailicht teruggevonden dat de beklaagden met velcro op de auto konden aanbrengen", sprak de procureur.





Snapchat

Uit het gsm-verkeer van C. bleek dat de jongeman zich regelmatig in Nederland ging bevoorraden. Volgens z'n ex-vriendin ging hij driemaal per week om 100 à 200 gram cannabis en andere drugs die hij verkocht op feestjes. "Hij leefde rijkelijk en kocht met z'n drugsgeld een Macbook, iPhones, een televisie en betaalde er ook z'n reisjes mee." Volgens het parket verdiende C. met z'n handel meer dan 100.000 euro. "Maar dat bedrag is ferm overdreven", pleitte z'n advocaat. "Zijn ex wilde haar gal uitspuwen en was uit op wraak." Ook Axel B. ging regelmatig naar Nederland om drugs. Om onder de radar te blijven, maakte hij zijn afspraken met afnemers via Snapchat, waarbij de berichten snel verdwenen. B. werd vorig jaar vrijgelaten onder voorwaarden, maar liep begin dit jaar opnieuw tegen de lamp. Hij zit nog steeds in de gevangenis en vraagt een werkstraf. Uitspraak op 28 juni. (SDVO)