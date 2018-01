Inzamelactie om David Catry te helpen BRUGGELING VAST IN CAMBODJAANSE CEL NA DRUGSVONDST IN REISKOFFER MATHIAS MARIËN

02u34 0 Foto Mathias Mariën In de bagage van David Catry zat cocaïne verstopt in een valse bodem. Brugge Vrienden en familie van David Catry (34) reageren vol ongeloof op het nieuws van zijn aanhouding in Cambodja. "Ik zit diep in de problemen", liet David aan het thuisfront weten. Zij startten nu een inzamelactie om hem financieel te steunen. "Over zijn schuld of onschuld hebben we het niet gehad. Het belangrijkste is dat David geholpen wordt", zegt initiatiefnemer Alex De Koker.

Het verhaal is ondertussen bekend: de 34-jarige Bruggeling zit sinds woensdag in de cel nadat hij op de luchthaven van Cambodja werd betrapt met ruim één kilogram cocaïne in zijn koffer. David Catry liep tegen de lamp toen de douaniers zijn bagage helemaal opensneden. "Maar de gevonden drugs is niet van mij. Ik heb die koffer zo gekocht", verklaarde de man aan de politie. Een uitleg waar de lokale autoriteiten weinig geloof aan hechten. Voorlopig blijft hij in de Cambodjaanse cel op verdenking van cocaïnesmokkel. In zijn omgeving wordt vol ongeloof gereageerd op het nieuws. "Zo'n crème van een gast. Altijd goedlachs. Het is niet te vatten. Als hij effectief die drugs smokkelde, was dat een hele grote stommiteit", klinkt het bij vrienden.





Geld inzamelen

De omgeving van David maakt zich vooral zorgen om de mogelijke gevolgen van de vondst. In Cambodja wordt namelijk niet gelachen met drugssmokkel. Bij een veroordeling riskeert de Bruggeling twintig jaar cel. In het slechtste geval dreigt een levenslange opsluiting. "Daarom moeten we ervoor zorgen dat hij zich in de best mogelijke omstandigheden kan verdedigen", zegt Alex De Koker. Hij startte de Facebookgroep 'Free David CATTN Catry' en roept daarin op hem te helpen. In een mum van tijd sloten honderden mensen zich aan bij de groep. "Ondertussen had ik David al kort aan de lijn vanuit de gevangenis", gaat Alex verder. "Heel veel konden we niet zeggen. 'Ik zit diep in de problemen en heb hulp nodig. Met een pro deo-advocaat ben ik op voorhand verloren', zei hij. Daarop ben ik meteen in actie geschoten." Concreet zamelen vrienden en familie nu geld in om een degelijke advocaat voor de Bruggeling te kunnen betalen. Gisteren stortten ze al een eerste schijf van 3.500 dollar richting Cambodja voor de advocaatkosten.





(On)schuld bewijzen

Zich uitspreken over schuld of onschuld wil voorlopig niemand doen. "Daar hebben we het zelfs niet over gehad aan de telefoon. Het belangrijkste is dat we David helpen. Ik heb jarenlang met hem samengewerkt in de haven. Hij is als familie", zegt Alex De Koker. Wat de zaak extra pijnlijk maakt, is dat David van plan was binnenkort op bezoek te komen in België. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar Cambodja, waar hij nu een foodtruck uitbaat. Het merendeel van de tijd verbleef hij dan ook daar. Het is niet duidelijk of hij de feiten blijft ontkennen.