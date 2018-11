Internen Sint-Leo spelen personages uit Harry Potter 15 november 2018

02u25 0 Brugge De figuur, de boeken en de films over Harry Potter en zijn vrienden bestaan 20 jaar en dat laten ze deze week niet voorbijgaan in het internaat van Sint-Leo Hemelsdale in Brugge.

Op initiatief van superfan en chefkok Linda Ramon staat het internaat volledig in het teken van het magische thema: leraars worden tovenaars en ook de keukenploeg, de onderhoudsploeg en het internaatsteam doen mee. De internen werden maandag onderverdeeld door de sorteerhoed en kregen te horen tot welke afdeling ze behoren.





"Dat was de start van een hele resem activiteiten", lacht Linda Ramon. "Op dinsdag kregen de jongens en meisjes de kans om te ontsnappen uit een escape room. Ze moesten raadsels en vragen oplossen over Harry Potter om zichzelf te kunnen bevrijden. Gisteren bekampten de vier afdelingen elkaar in een quiz en een zwerkbaltornooi en moesten ze creatief koken met gezonde ingrediënten. Gisteravond bereidde de chef een volledig Harry Potter-maal en was er een gala-avond voor alle internen van de drie vestigingen."





Aansluitend was er ook een fuif in het thema met randanimatie. Voor de internen van de lagere school is er een aangepast programma met film, kleurplaten en puzzels. De externen van Sint-Leo Hemelsdale krijgen de hele week gezonde maaltijden voorgeschoteld. (BHT)