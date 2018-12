Internaat Sint-Jozef spaart 2.000 euro voor Make-a-Wish Bart Huysentruyt

12 december 2018

20u09 0

De internen van Sint-Jozef in Brugge hebben 2.070 euro bijeen gespaard voor Make-a-Wish. Dat is de organisatie die wensen van zieke kinderen in vervulling doet komen. Ze verkochten in de maand november Antwerps spek met chocolade. Myriam Taillaert van Make-a-Wish Vlaanderen kwam de cheque in ontvangst nemen.