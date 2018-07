Ingebroken om te slapen? Rechter gelooft smoesje niet 05 juli 2018

Een 31-jarige Algerijnse inbreker ving bot bij de strafrechter van Brugge waar hij terechtstond voor een inbraak op oudejaarsavond in de Kustlaan in Zeebrugge. De man brak er toen 's middags met veel geweld een veranda binnen en vernielde er enkele binnendeuren. Hij kwam er echter plots oog in oog te staan met de bewoner. "Oei, woon jij hier? Ik dacht dat dit een leegstaand pand is waar illegalen komen slapen. Dat hadden ze me verteld", probeerde de man.





'Zever', vond de bewoner toen en ook de rechter geloofde op de zitting niets van dat verhaaltje. Het feit dat hij om 12 uur 's middags al een slaapplaats zocht, wordt ongeloofwaardig geacht. Bovendien was het duidelijk dat hij op zoek was naar spullen om te stelen. De man werd dan ook veroordeeld wegens inbraak en het feit dat hij illegaal in ons land is.





Bovendien is hij hier al een hele tijd want de man is goed gekend bij de politie voor verschillende feiten. Hij kreeg 10 maanden cel en moet de eigenaar van het opengebroken huis een schadevergoeding van 4.550 euro betalen. (JHM)