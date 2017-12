Ingeborg en Fiorettikoor 02u51 2

Ingeborg Sergeant en het Brugs Fiorettikoor slaan op dinsdag 26 december om 19 uur de handen in mekaar voor een sfeervol luister- en meezingconcert in kerstsfeer in de Kapucijnenkerk. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (af te halen op het koorsecretariaat, Tien Geboden 29, Brugge) of op het nummer 050/31.87.56. Mailen kan via hilde.neutens@telenet.be. (BHT)