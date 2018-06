Inbrekersbende op pad 06 juni 2018

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken en mislukte inbraakpogingen maandagnacht.





Bewoners van een woning in de Joseph Wautersstraat merkten in het midden van de nacht de inbrekers op en zagen één iemand met een zaklamp lopen in hun tuin. De daders schrokken en vluchtten dan ook zonder buit weg. Ook verderop in de straat bleef het bij een inbraakpoging. In Ten Hove slaagden de daders wel in hun opzet. Daar werd geld gestolen. Nog in Ten Hove raakten ze een woning niet binnen. Dat lukte uiteindelijk wel nog een keer in de Dorotheastraat. De exacte buit is daar vooralsnog onbekend. De politie vermoedt dat dezelfde inbrekers aan het werk waren. De zaak wordt verder onderzocht. (MMB)