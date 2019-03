Inbrekersbende krijgt celstraffen tot 5 jaar voor inbraken bij schaatspistes en filialen van MediaMarkt Siebe De Voogt

11 maart 2019

14u16 0 Brugge Zes Roemenen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot vijf jaar gekregen voor hun aandeel in veertien inbraken en diefstallen. De bende specialiseerde zich in schaatspistes en filialen van MediaMarkt.

Het onderzoek naar de inbrekersbende ging op 17 januari vorig jaar van start bij een inbraak in het filiaal van MediaMarkt in Sint-Kruis bij Brugge. Dieven forceerden er rond 2.30 uur de branddeur en probeerden een kooi met iPhones open te breken. “Het rookalarm ging af, waarop de daders zonder buit moesten vluchten”, sprak de procureur in de Brugse rechtbank. “De feiten vertoonden een treffende gelijkenis met een inbraak twee dagen eerder in de MediaMarkt van Hasselt. Op camerabeelden droegen de daders daar dezelfde kledij als die bij de inbraak in Brugge.”

Schaatspistes

In Limburg slaagde de bende er wél in een buit te maken. Ze sloegen een vitrinekast stuk en gingen aan de haal met peperdure fototoestellen en lenzen. Op 6 februari 2018 werd de BMW 530 van een van de verdachten tegengehouden. Aan boord zaten ook de vermoedelijke leider Marian S. (25) en nog twee andere bendeleden. “Ze vertelden dat ze op weg waren naar prostituees in Brussel, maar reden eigenlijk de andere richting uit. In BMW lagen zes gsm’s die grondig onderzocht werden. Via onderzoek konden we de bende linken aan nog andere inbraken en diefstallen.”

De Roemeense inbrekersbende richtte zich naast filialen van Media Markt ook op schaatspistes. Onder meer in de Kristallijn in Gent en het bijhorende restaurant hielden ze op 4 februari 2018 lelijk thuis. De toegangsdeur werd ingetrapt en zowat alle kluizen en wisselautomaten binnen werden opengebroken. De daders spoten ook brandblusapparaten leeg op de vloer.

In totaal zou de Roemeense inbrekersbende in wisselende samenstellingen 14 feiten gepleegd hebben. Na een huiszoeking op 25 mei in Brussel werden de zes verdachten opgepakt. Marian S. (25) ontkende dat hij achter de feiten zat, maar werd maandagmorgen toch veroordeeld. Met vijf jaar cel kreeg hij de zwaarste straf. Twee van zijn kompanen stuurde de rechter vier jaar naar de gevangenis. Drie andere betrokkenen kregen celstraffen van achttien maanden en twee jaar.