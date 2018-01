Inbrekers stelen alleen flessen frisdrank en dekbedden 02u46 0

De politie onderzoekt een opvallende diefstal in Zeebrugge. Gisterenmiddag merkte de 68-jarige eigenares van een mobilhome in de Sint-Christianastraat dat inbrekers het achterruitje hadden ingeslagen. De vrouw dacht eerst aan de gevolgen van de storm, maar merkte eenmaal binnen dat er dieven waren binnengedrongen. De daders namen schijnbaar alleen twee flessen frisdrank mee. De vrouw diende wel klacht in bij de politie, en bij het opmaken van haar bed zag de eigenares plots dat de daders ook dekbedden hadden meegenomen. Vorige week nog was er een gelijkaardig voorval even verderop in Zeebrugge. Daar drongen inbrekers verscheidene keren binnen in de caravan van een jong gezin, zonder buit. Het was hen klaarblijkelijk alleen om een slaapplaats te doen. (MMB)