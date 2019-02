Inbrekers richten bijna 2.000 euro schade aan in frituur Bosrand … voor amper 3 euro buit Siebe De Voogt

15 februari 2019

14u05 0 Brugge Drie jongemannen hebben dinsdagnacht ingebroken in de gekende frituur De Bosrand in Sint-Michiels. Ze gooiden een raam aan diggelen … voor een schamele buit van amper 3 euro.

De daders probeerden eerst vijf minuten lang de toegangsdeur open te krijgen van de frituur langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels, zo was te zien op camerabeelden. Toen ze daar niet in slaagden, gooiden ze prompt een hamer door het raam. Ook de bewakingscamera moest er aan geloven, maar bleef de inbraak wel registreren. De drie jongemannen trokken naar de kassa achter de toonbank, maar troffen geen geld aan. Ze namen dan maar het fooienpotje van het personeel mee, maar daar zat nog maar drie euro in. Een kleine buit, maar de frituuruitbaters zitten wel met bijna 2.000 euro schade. Drie jongemannen uit de buurt zouden achter de inbraak zitten. De politie van Brugge is bezig met het onderzoek.