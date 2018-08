Inbrekers op rooftocht in 24 bedrijven GELD EN LAPTOPS WEG UIT KATELIJNEPOORT BUSINESS CENTER SIEBE DE VOOGT

25 augustus 2018

02u38 0 Brugge In het Katelijnepoort Business Center in Brugge is donderdagnacht ingebroken in maar liefst 24 bedrijfskantoren. De daders drongen vermoedelijk binnen via een brandladder en braken tientallen deuren open. Onder meer in advocatenkantoor Partners in Law en softwarebedrijf (UN)MANNED zijn geld en laptops gestolen.

De Brugse politie had gisteren de handen vol met de vastelllingen na de drieste inbraak in het Katelijnepoort Business Center. Liefst 24 bedrijven, die in de verscheidene gebouwen hun kantoren hebben, kregen bezoek van inbrekers. Het duurde dan ook uren voor de politie alle verklaringen had opgenomen. Volgens de eerste vaststellingen moet de inbraak hebben plaatsgevonden tussen donderdagavond 23 uur en gistermorgen 6.30 uur. De daders drongen het bedrijvencentrum vermoedelijk binnen via een brandladder aan de achterzijde.





Enveloppes

Binnen braken ze tientallen deuren open. Advocaat Patrick-Bernard Martens van Partners in Law trof zijn kantoor gistermorgen vol wanorde aan. De daders hadden alle ruimtes overhoop gehaald en kasten doorzocht. "Er werden enkele enveloppes met geld gestolen, die klaarlagen om vandaag naar de bank te brengen", vertelt hij. "Gelukkig bewaren we hier geen grote bedragen. In totaal is een kleine 1.000 euro verdwenen, waaronder wat geld voor onze medewerkers om te gebruiken in de drankautomaten beneden. De dieven waren hier puur uit op geld. Computers en gouden pennen lieten ze onaangeroerd."





Gevoelige informatie

Ook bij callcenter Mifratel stonden de computers voor het grijpen, maar ook daar lieten de inbrekers ze ongemoeid. Opvallend genoeg werden bij de buren van softwarebedrijf (UN)MANNED wél tien laptops gestolen. De werknemers zaten gistermorgen met de handen in het haar. "De gestolen laptops kunnen verbinding maken met onze server, dus we hebben onze volledige beveiliging moeten veranderen", zegt CEO Filip Verhaeghe. "Wij maken elektronica en software voor vliegtuigen, dus het gaat wel om gevoelige informatie. Onze werknemers namen een laptop van thuis mee of moeten zich behelpen met de computers die niet gestolen werden. Dit komt erg ongelegen, want we hebben echt veel werk. We zijn momenteel nog op zoek naar twintig werknemers, waardoor een groot deel van de kantoorruimte nog leeg staat. Voor hetzelfde geld waren er dus nog twintig laptops meer gestolen. Al bij al valt de buit dus nogal mee. Een groot televisiescherm lieten de inbrekers gewoon staan, net als een printer van 4.000 euro." In het bedrijvencentrum hangen camera's, maar het is niet duidelijk of die ook de inbraak registreerden. "Het onderzoek is volop lopende", klinkt het bij de politie.