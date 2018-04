Inbreker op rooftocht van 12.000 kilometer in zeven weken 20 april 2018

02u46 0

Een Bulgaar moet een jaar naar de gevangenis omdat hij in maart vorig jaar in Oostkamp, Zedelgem, Dudzele en Sint-Andries vijf inbraken heeft gepleegd. Mogelijk zijn dat er zelfs nog meer, want uit onderzoek bleek dat de man in Antwerpen een Citroën huurde om op rooftocht te gaan. In zeven weken tijd zette hij liefst 12.000 kilometers op de teller. De wagen huurde hij voor 450 euro per week, geld dat hij net als de waarborg van 800 euro contant betaalde. Hij stal telkens geld en juwelen. De man kon pas door een toevalligheid ontmaskerd worden. Op 8 maart had hij in Antwerpen zijn huurauto foutief geparkeerd. De politie liet de wagen takelen, waarop de man naar de takelaar trok en daar zijn echte naam en gegevens naliet. Toen de huurauto later bij de inbraken in het Brugse door de nummerplaatcamera aan de snelweg in Zedelgem herkend werd, kon de politie bij de takelaar de gegevens nagaan. Zo werd de man uiteindelijk enkele dagen later opgepakt. De inbreker moet één slachtoffer 2.000 euro betalen. (JHM)